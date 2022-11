Foot – Mondial : « Ce ne sera pas facile à négocier, mais nous jouerons pour la victoire » affirme Jalel Kadri

Le sélectionneur de l’équipe de Tunisie de football, Jalel Kadri a assuré vendredi que les aigles de Carthage joueront pour la victoire demain face à l’Australie pour le compte de la 2e journée du premier tour du mondial qatari 2022.

Kadri, qui s’exprimait en conférence de presse d’avant-match, a affirmé qu’en football, « les matchs ne se ressemblent pas et qu’il espérait engranger les trois points de la victoire face au Danemark, les occasions ratées ont rendu cet objectif difficile à réaliser ».

« Nous chercherons demain l’inefficacité offensive dans un match qui s’annonce difficile et de haut niveau. Il va falloir bien gérer la pression, livrer une belle prestation et compter sur le soutien de nos supporters pour y parvenir », a-t-il lancé en substance.

Et le sélectionneur d’ajouter;: « nous avons décroché le point du nul devant un sérieux adversaire et nous nous devons de battre l’Australie qui est aussi un adversaire de taille malgré sa défaite devant la France ».

« Nous connaissons les points faibles et les forces de l’Australie qui est une sélection asiatique avec des caractéristiques plutôt proches du jeu européen, notamment, au plan de la solidité physique, de la vitesse et du jeu aérien », a fait remarquer Kadri qui estime que l’Australie n’est pas moins forte que le Danemark et qu’il est impératif de bien négocier la confrontation de demain ».

Le sélectionneur national assure avoir confiance en les 26 joueurs tunisiens dont il dispose, notamment, les remplaçants.

Interrogé sur l’absence de Ali Maaloul, Jaziri, Sassi et Khazri dans la formation rentrante contre le Danemark, Jalel Kadri a affirmé qu’il s’agit là de joueurs de grande qualité et qui seront indéniablement d’un important soutien au groupe en cas de besoin.

« La Coupe du monde n’est une compétition facile à négocier qui nécessite d’engager des joueurs au top de leur forme », a-t-il renchéri.

Selon lui, lors de cette édition du Qatar, des surprises inattendues ont eu lieu et l’Australie ne devrait pas avoir honte de s’être inclinée devant le tenant du titre.