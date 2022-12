Foot-Mondial des clubs: vers un tournoi à 32 clubs en 2025

La Fédération internationale de football (Fifa),

a annoncé vendredi avoir eu un accord de « principe » de son Conseil, à

propos d’un Mondial des clubs quadriennal à 32 équipes, dont la première

édition aura lieu à l’été 2025.

« Ce qu’on a décidé, c’est une Coupe du monde à 32 tous les quatre ans, la

première édition aura lieu en 2025 en été », a déclaré le président de la

Fifa Gianni Infantino lors d’une conférence de presse organisée avant la

clôture du Mondial-2022 dimanche au Qatar.

« Aujourd’hui, le Conseil de la Fifa unanimement a pris cette décision de

principe », a ajouté Infantino, disant que les détails du nouveau tournoi

restaient à préciser, alors que le football européen a historiquement été

opposé au projet, rival de sa lucrative Ligue des champions.

« Ce seront les meilleures équipes du monde qui vont participer, j’en suis

sûr. Tous les détails vont être élaborés, dans quel pays on va organiser

tout ça… Ce sera élaboré dans les prochaines semaines, dans les prochains

mois, en consultation avec tout le monde », a-t-il souligné.

Lancée en 2000, puis définitivement installée dans le paysage en 2005 en

remplacement de la défunte Coupe intercontinentale, la Coupe du monde des

clubs met pour l’heure aux prises la meilleure équipe de chacune des six

confédérations de la Fifa, dont les tenants de la Ligue des champions et de

la Copa Libertadores, ainsi qu’une formation du pays organisateur, soit

sept équipes.

En 2019, l’instance internationale avait prévu d’organiser à l’été 2021 en

Chine la première édition d’une Coupe du monde des clubs élargie à 24

formations, projet phare d’Infantino destiné à accroître l’intérêt des

diffuseurs comme des sponsors. Mais l’instance mondiale avait ensuite

décalé cette compétition, officiellement « pour faire de la place à l’Euro

et à la Copa America », initialement programmés à l’été 2020 et reportés

d’un an pour cause de pandémie du Covid-19.

Par ailleurs, la prochaine édition du Mondial des clubs, avec le Real

Madrid en favori, se tiendra début février au Maroc, a annoncé Infantino.

