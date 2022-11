Foot – Mondial: « Les éloges rendent faible », estime Luis Enrique

Luis Enrique (sélectionneur de l’Espagne, qui a balayé le Costa Rica 7-0 pour son entrée en lice au Mondial-2022, en conférence de presse d’après-match):

« Historiquement, l’Espagne n’est pas une sélection qui commence ses grandes compétitions par une victoire, mais on a brisé cette malédiction aujourd’hui. On a commencé plutôt bien, on a dominé dans tous les aspects du jeu. J’ai toujours lu qu’on manquait de buts, mais depuis que l’on est arrivé à la tête de la sélection, nous sommes l’une de celles qui marquent le plus de buts. C’est les faits. On a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, on arrive au but de manière collective, associative. Cela ne m’a jamais inquiété.

Maintenant, on joue notre prochain match contre l’Allemagne. Et l’Allemagne doit gagner. Et nous aussi. On veut gagner. Ce (mercredi) soir, on va célébrer, on ira dîner tous ensemble, mais dès demain, on commencera à préparer le match contre l’Allemagne. Les éloges rendent plus faible, même s’il est vrai que c’est beaucoup mieux de préparer un match dans ces conditions. Et je sais comment sont mes joueurs.

On jouera contre l’Allemagne de la même manière que ce soir. Evidemment, l’Allemagne est une grande puissance, ils peuvent nous battre. Mais on jouera de la même manière. Et je n’ai aucun doute sur le fait que les joueurs aborderont le match avec le même état d’esprit conquérant que ce soir. Si ce n’est plus encore ».

