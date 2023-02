Foot-Paris SG : la prolongation du contrat de Messi en discussions (club)

La prolongation du contrat de Messi avec le Paris

Saint-Germain et dont le bail s’achève en juin, est en discussions, a

confirmé le conseiller football du club parisien, Luis Campos.

« On est en discussion. Je ne peux pas cacher ça, j’aimerais l’avoir dans

ce projet, qu’il puisse continuer avec nous », a déclaré le dirigeant

portugais dans une interview au magazine Téléfoot diffusée dimanche par la

chaîne française TF1.

« Je serais ravi s’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer

d’arriver au but, pour continuer à avoir Leo Messi avec nous », a-t-il

poursuivi.

A 35 ans, le septuple Ballon d’Or doit décider de quoi son avenir sera

fait, quelques semaines après avoir enfin atteint le graal d’un sacre à la

Coupe du monde 2022 au Qatar.

Messi a rejoint Paris en 2021, pour deux saisons (plus une en option),

après avoir effectué toute sa carrière professionnelle avec le FC

Barcelone.

Campos a salué l’implication du petit attaquant argentin dans le projet

parisien, citant en exemple sa prestation à Montpellier mercredi en Ligue 1

(3-1), avec un but à la clé.

