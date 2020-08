Foot : Paul Pogba, positif au Covid-19, absent de la liste de l’équipe de France

Le milieu de Manchester United Paul Pogba, testé

positif au coronavirus, ne fait pas partie de la liste annoncée jeudi par

le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps pour les prochains

matches des Bleus.

« Malheureusement il a effectué hier (mercredi) un test qui s’est révélé

positif ce matin, je l’ai remplacé par Camavinga », a indiqué le technicien

français au sujet du milieu de terrain de Manchester United.

Pour le remplacer, Deschamps a appelé le très jeune milieu défensif

Eduardo Camavinga, 17 ans et déjà étincelant avec le Stade Rennais.

Les Bleus vont retrouver les terrains après une longue absence causée par

la pandémie de coronavirus qui a notamment provoqué le report d’un an de

l’Euro-2020. Leur dernier match remonte au 17 novembre, remporté en Albanie

(2-0).Ils joueront à S?lna contre la Suède le 5 septembre avant de recevoir

la Croatie au Stade de France trois jours plus tard, pour leurs débuts en

Ligue des nations.