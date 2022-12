Foot – Premier League: Tottenham et Brentford se neutralisent

Tottenham et Brentford se sont quittés sur un match nul 2-2, lundi à l’occasion du Boxing Day, signant la reprise du Championnat d’Angleterre de football après plus de 40 jours de pause en raison de la Coupe du monde.

Brentford a commencé le match de la meilleure des manières en prenant le large grâce aux réalisations de Vitaly Janelt (15e) et Ivan Toney (54e) qui ont profité des erreurs défensives de Tottenham.

Mais Harry Kane a redonné l’espoir aux Spurs en marquant de la tête sur un centre du Croate Ivan Perisic (65e). Le Danois Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé six minutes plus tard (71e, 2-2).

Grâce au point du nul, Tottenham se maintient à la 4è place avec 30 points, sous la menace de Manchester United (5e, 26 pts).

