Foot – Prix Laureus du sport: l’Argentin Messi doublement récompensé

L’Argentin Lionel Messi a été doublement récompensé lors de la soirée des Laureus du sport, lundi à Paris, avec les prix de sportif de l’année et de l’équipe de l’année avec ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine, sacrée championne du monde en décembre dernier.

Messi, 35 ans, est le premier à remporter deux prix lors d’une même édition des trophées Laureus, ont précisé les organisateurs.

L’attaquant du Paris SG, auréolé dans sa carrière de sept Ballons d’Or, avait déjà remporté le trophée Laureus du sportif de l’année en 2020, mais il l’avait alors partagé avec le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1.

L’Argentin, dont la suspension pour s’être rendu en Arabie saoudite dans le cadre d’un partenariat commercial sans l’accord de son club, a été écourtée, a assisté à la cérémonie en plein coeur de Paris avec son épouse.

Messi était notamment en concurrence pour le trophée de sportif de l’année avec son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, battu avec la France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar par l’Argentine.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée championne du monde du 100 m pour la cinquième fois en août à Eugene (Etats-Unis), a reçu le trophée de sportive de l’année, l’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de l’US Open 2022 devenu pendant plusieurs semaines N.1 mondial, celui de révélation de l’année et l’international danois Christian Eriksen celui de « comeback » de l’année après avoir repris sa carrière au plus haut-niveau avec Manchester United après un arrêt cardiaque en plein match de l’Euro-2021 de football.

Ont également été distinguées la Suissesse Catherine Debrunner qui a notamment remporté en 2022 ses deux premiers marathons, à Berlin et Londres (sportif de l’année avec un handicap), la Chino-Américaine Eileen Gu, double championne olympique de ski freestyle (sportif extrême de l’année) et le programme TeamUp qui utilise l’activité physique pour contribuer à réduire le stress chez les enfants réfugiés, représenté par l’attaquant polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski.

Les trophées Laureus sont décernés chaque année depuis 2000 par l’Académie Laureus, un jury composé de 71 des plus grandes légendes du sport.

La cérémonie 2023 était la première organisée en présentiel depuis 2020, après deux éditions virtuelles en raison des restrictions liées au coronavirus.

