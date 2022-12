Foot – Real Madrid: Karim Benzema reprend l’entraînement samedi, annonce Ancelotti

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, forfait pour le Mondial Qatar-2022 après une blessure à Doha lors de la veille du match d’ouverture, reprendra samedi l’entraînement avec les Merengues, a annoncé ce jeudi son entraîneur Carlo Ancelotti dans un entretien au journal Il Corriere dello Sport.

Le Ballon d’Or « revient samedi », a répondu avec le sourire le technicien italien, interrogé sur son état de santé. « Nous allons le remettre en selle ».

Ce jour-là, les Bleus disputent justement à Doha leur quart de finale contre l’Angleterre.

L’attaquant de 34 ans avait déclaré forfait pour la Coupe du monde le 19 novembre, après avoir été victime d’une blessure à une cuisse à l’entraînement. Son délai de convalescence avait été évalué à trois semaines par la Fédération française.

Non remplacé par Didier Deschamps, le Madrilène est toujours présent administrativement dans la liste officielle des Bleus au Mondial.

Sollicitée par l’AFP, la Fifa a précisé qu’en cas de sacre, elle décernerait une médaille à chaque joueur et que Benzema « aurait droit » à l’une d’elles, mais que la décision de le considérer comme champion du monde revenait en dernier ressort à la sélection française.

La déception causée par son forfait a été immense pour le buteur, dont la saison 2021-2022 a été brillante: avec 44 buts en 46 matches en club, l’avant-centre a porté le Real vers son 35e sacre en championnat et sa 14e couronne en Ligue des champions.

Il est aussi depuis mars 2022 le meilleur buteur français de l’histoire avec plus de 400 buts inscrits chez les professionnels, devant Thierry Henry.

- Publicité-