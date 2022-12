Foot-Sélection de Tunisie: Jalel Kadri et son staff maintenus jusqu’en 2024

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé jeudi que le sélectionneur national de l’équipe de Tunisie seniors de football, Jalel Kadri, est maintenu à son poste jusqu’en 2024 ainsi que l’ensemble de son staff.

Dans un communiqué publié via sa page Facebook officielle, la FTF que fait savoir que « le staff technique national a présenté jeudi un exposé détaillant les points positifs et négatifs ayant marqué la préparation et la participation des aigles de Carthage au mondial du Qatar 2022, ainsi que les aspects technico-tactiques, physiques, outre l’ensemble des rencontres disputées par la sélection depuis mars 2022.

Selon le même communiqué, Jalel Kadri aurait fait part de sa volonté de quitter son poste du fait qu’il s’était engagé à démissionner au cas où il échouerait à se qualifier pour le second tour du mondial.

Cette démission, apprend-on de même source, avait été déclinée par le bureau fédéral qui à l’issue de sa réunion, avait décidé de maintenir Kadri dans son poste ainsi que l’ensemble de son staff jusqu’en 2024.

