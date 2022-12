Foot-sélection espagnole: le sélectionneur Luis Enrique limogé

Le sélectionneur de l’équipe espagnole de football Luis Enrique, a été démis de ses fonctions jeudi, deux jours après l’élimination en 1/8es de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), a annoncé la Fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

Luis Enrique (52 ans) n’est plus le sélectionneur de la Roja, un poste qu’il occupait depuis juillet 2018, quand il avait repris l’équipe au lendemain d’une Coupe du monde décevante, déjà (élimination en huitième de finale contre la Russie (1-1, 3-4 aux t.a.b.).

La décision de la Fédération espagnole était attendue depuis l’élimination de l’Espagne face au Maroc (0-0, 3-0 aux t.a.b.), mardi soir au stade Education City.

L’ancien attaquant du Barça et du Real Madrid aura opéré un large renouvellement générationnel, lançant des jeunes joueurs en sélection, et les résultats ont été bons, avec une demi-finale à l’Euro et deux qualifications au Final Four de la Ligue des nations.

Toutefois, la Coupe du monde au Qatar n’a pas apporté les résultats espérés. Selon la presse espagnole, il devrait être remplacé par Luis de la Fuente, qui entraînait l’équipe nationale U21.