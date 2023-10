Foot – Sélection Nationale: la liste des joueurs pour affronter la Corée du Sud et le Japon

Le sélectionneur national Jalel Kadri a dévoilé, jeudi, en conférence de presse, la liste des 22 joueurs convoqués pour les deux confrontations amicales face à la Corée du sud et le Japon.

Le onze national affrontera la Corée du Sud vendredi 13 octobre à Séoul avant de rencontrer son homologue japonais le 17 du même mois à Kobe.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Aymen Dahmene (Al Hazm), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassan (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (FC Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Mohamed Drager (FC Bâle), Montassar Talbi (Lorient), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux : Aissa Laidouni (Union Berlin), Anis Slimane (Sheffield United), Elyès Skhiri (Eintracht Francfort), Hamza Rafia (Lecce), Hannibal Mejbri (Manchester United), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros).

Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Issam Jebali (Gamba Osaka), Naim Sliti (Al Ahli SC), Seifallah Letaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).

- Publicité-