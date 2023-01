Foot-Serie « A » (Salernitana): l’entraîneur Davide Nicola limogé

La Salernitana, actuel 16e au classement général

de la Série A italienne de football et où évolue l’international tunisien Dylan Broon, a annoncé lundi avoir limogé son entraîneur, Davide Nicola, au lendemain de la déroute sur le terrain de l’Atalanta Bergame (8-2), et qui prolonge un peu plus une mauvaise série de

six matchs sans la moindre victoire.

Davide Nicola était entré dans les cœurs des tifosi du club la saison

dernière, en décrochant un maintien inespéré : arrivé sur le banc en

février, alors que la Salernitana végétait à la dernière place, il avait

renversé la situation et sauvé le club, obtenant alors une prolongation de

contrat. Mais la claque subie à Bergame est tombée au mauvais moment et n’a

pu empêcher son limogeage.

« Le club remercie l’entraîneur pour sa passion et son dévouement et pour

avoir atteint l’objectif historique du maintien en en Série A et lui

souhaite le meilleur pour la poursuite de sa carrière », a indiqué la

Salernitana dans un communiqué.

Le club de Salerne a reculé à la 16e place du classement, à une journée de

la fin de la phase aller, mais compte encore une marge confortable de neuf

points sur la zone de relégation.

Il s’agit du sixième changement d’entraîneur sur les bancs de Serie A,

après Bologne, Monza, la Sampdoria, l’Hellas Vérone et la Cremonese.

- Publicité-