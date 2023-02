Foot – Stade Tunisien: Hammadi Daou nouvel entraîneur

Le Stade tunisien a annoncé, mardi, qu’il vient de s’engager avec l’entraîneur Hammadi Daou pour diriger l’équipe seniors de football jusqu’à la fin de la saison.

Le club du Bardo avait annoncé, vendredi, la résiliation à l’amiable du contrat qui le liait à l’entraîneur Skander Kasri en raison d’une série de mauvais résultats, et la nomination de Hatem Missaoui à la barre technique. Mais ce dernier a décidé de rejoindre l’équipe saoudienne d’Al Intissar.

Le Stade tunisien, rappelle-t-on, avait essuyé quatre défaites d’affilée dans la course aux play-offs (Poule A) pour se retrouver 6e du classement avec 10 points ex aequo avec le CS Chebba et l’ES Hammam Sousse.

Lors de la prochaine journée, les Stadistes affronteront jeudi l’Etoile du Sahel, leader de la poule A.

