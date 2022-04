Foot-Transfert : L’AC Milan lorgne Riyadh Mahrez

L’AC Milan, actuel leader de Serie A italienne de football, s’est lancé dans la bataille pour engager les services de l’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise), Riyadh Mahrez, dont le contrat avec les « Cityzens » expire en 2023, rapporte lundi le site spécialisé Foot Mercato.

Le capitaine de l’équipe nationale, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, est suivi également par Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid mais aussi par le champion de France le Paris SG. L’AC Milan s’est lancé dans la bataille et est « très chaud » à l’idée de recruter l’Algérien, précise la même source.

Après avoir bouclé l’arrivée des deux joueurs de Lille OSC (Ligue 1/ France), Sven Botman et Renato Sanches, le club lombard, boosté par la prochaine arrivée de nouveaux investisseurs, compte casser sa tirelire pour se renforcer, en vue notamment d’une éventuelle participation à la Ligue des champions.

Mahrez (31 ans) « serait une tête de gondole parfaite au nouveau projet XXL du club lombard qui frapperait un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. D’autant que le champion d’Afrique 2019 qui est dans la forme de sa vie (23 buts marqués et 8 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues), est en fin de contrat dans un peu plus d’un an », souligne Foot Mercato.

La même source précise que Mahrez, meilleur buteur de Man City cette saison, « n’a pas encore avancé sur une prolongation de contrat avec les SkyBlues. De quoi séduire de nombreux clubs dont le Real Madrid, le FC Barcelone, qui étaient venus aux renseignements en Janvier dernier ».

En cas d’un transfert à Milan, Mahrez rejoindra son compatriote Ismaël Bennacer, arrivé en 2019 et considéré comme l’un des joueurs clés dans le dispositif tactique de l’entraîneur Stefano Pioli.