Foot-transfert: le jeune brésilien Endrick rejoindra le Real Madrid en 2024

Le jeune attaquant brésilien Endrick,

considéré à 16 ans comme un des talents les plus prometteurs du football

mondial, rejoindra le Real Madrid à partir de juillet 2024 pour un montant

encore « confidentiel », a annoncé jeudi Palmeiras, son club formateur.

« Palmeiras, le Real Madrid et les représentants de l’attaquant Endrick ont

trouvé un accord pour le transfert du joueur au club espagnol en juillet

2024, quand il aura 18 ans », a expliqué le club de Sao Paulo sur Twitter.

« Les termes du contrat et le montant du transfert sont confidentiels », a

précisé Palmeiras.

Selon la presse brésilienne, le club madrilène aurait accepté de débourser

pas moins de 70 millions d’euros pour s’attacher les services de la future

pépite brésilienne.

Endrick va ainsi suivre les traces de ses compatriotes Vinicius et

Rodrygo, attaquants recrutés encore mineurs par le Real pour des sommes

astronomiques, pour ne rejoindre la capitale espagnole qu’à 18 ans et ainsi

respecter les règles des transferts internationaux de la Fifa.

