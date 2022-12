Foot-Transferts : les frais d’intermédiaires payés par les clubs en 2022 en hausse de 24%

Un rapport de la FIFA sur les intermédiaires

dans les transferts internationaux publié jeudi, a indiqué que les frais

d’intermédiaires payés par les clubs en 2022 se sont élevés à 622,8

millions de dollars, soit une hausse de 24,3% par rapport à 2021.

« Les clubs ont payé USD 622,8 millions pour les services d’intermédiaires,

soit une hausse de 24% par rapport à 2021. Au total, 15,3% de tous les

transferts internationaux ont impliqué un intermédiaire engagé par le

joueur, un nouveau record », précise le rapport de la FIFA.

« Les clubs qui engagent ont eu recours à des intermédiaires dans le cadre

de 1 532 transferts internationaux, ce qui constitue le plus haut total

jamais enregistré, et une augmentation de 22,4% en comparaison avec 2021.

En parallèle, les commissions versées aux intermédiaires représentant les

clubs qui engagent ont elles aussi atteint un nouveau record (450,1

millions de dollars), effaçant celui de 2019 (425,6 millions de dollars) »,

ajoute le rapport.

Selon le document, les clubs européens représentent 96,2% des 622,8

millions de dollars et, à eux seuls, les clubs anglais (203,2 millions),

italiens (88,5 millions), portugais (65,9 millions), espagnols (60,4

millions), allemands (56,1 millions) et français (30 millions) concentrent

80,9% de la somme totale.

Enfin, pour 3 086 transferts internationaux, le joueur concerné a été

représenté par un ou plusieurs intermédiaires (15,3% du total des

transferts internationaux). Ce chiffre, en hausse de 17,7% par rapport à

2021, constitue là encore un nouveau record.

Dans le football féminin, le nombre de transferts impliquant des

intermédiaires représentant les clubs qui engagent a augmenté de 42,9% en

2022 par rapport à 2021. La proportion de transferts impliquant des

intermédiaires représentant les clubs qui engagent est également passée de

5,4% à 2021 à 6,6% en 2022.

Les joueuses ont été représentées par des intermédiaires dans le cadre de

340 transferts internationaux. Cela correspond à 22,3% du total des

transferts internationaux, soit un ratio beaucoup important que dans le

football masculin (15,3%).

