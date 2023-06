Foot – Zlatan Ibrahimovic annonce sa retraite

L’émotion était à son comble dimanche à San Siro lorsque Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite à l’issue du dernier match de l’AC Milan pour la saison 2022-2023.

Ibrahimovic, qui aura 42 ans en octobre, a décidé de quitter l’AC Milan à la fin de son contrat.

Avant le coup d’envoi du match de dimanche, les supporters présents dans les tribunes ont énergiquement scandé son nom et déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Au revoir », un spectacle qui a tiré des larmes au joueur pourtant endurci.

L’attaquant suédois vétéran, qui a notamment joué à Malmo, à l’Ajax, à la Juventus, à l’Inter Milan, à Barcelone, au Paris Saint-Germain, à Manchester United et au LA Galaxy, a entamé son deuxième mandat à Milanello en janvier 2020, où il a eu un impact considérable sur le terrain comme en dehors.

Cependant, plusieurs blessures l’ont affecté et l’ont limité à seulement quatre entrées sur le terrain cette saison, au cours desquelles il a surtout fait des apparitions éclair et n’a marqué qu’un seul but.

Zlatan a annoncé sa décision lors de la cérémonie d’après-match : « Il est temps de dire au revoir au football, mais pas à vous. Il y a trop d’émotions pour moi, force à Milan et au revoir ».

Connu pour être un grand collectionneur de titres, Zlatan Ibrahimovic a remporté plus de 30 trophées au cours de ses 24 années de carrière professionnelle. Il a disputé plus de 900 matches en équipe nationale et en club et a marqué plus de 500 buts.

