Formation professionnelle : 10 centres  bientôt en service. Vaste gamme de spécialisations

L’année 2023-2024 verra la mise en service progressive de 10 centres de formation professionnelle relevant de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle et ce, après l’achèvement de leurs projets de restructuration, ce qui permettra d’augmenter la capacité de 680 places de formation supplémentaires dans une première phase, pour atteindre leur capacité maximale au cours de l’année 2024, dans les gouvernorats de Kairouan, Bizerte, Kébili, Nabeul, Jendouba, Kef et Monastir.

Au cours de la nouvelle année de formation, selon un communiqué du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le système national public et privé de formation professionnelle fournira plus de 64 mille offres de formation, dont 46.218 de formation théorique, en plus de 10 mille à 12 mille contrats de formation professionnelle.

Le système national de formation professionnelle pour cette année comprend 507 établissements de formation des secteurs public et privé qui dispensent 136 formations en vue de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle, dont 131 pleinement actifs et 39 établissements partiellement actifs et sont en cours de restructuration dont 5 nouveaux projets de développement à Tajerouine, Sidi Bouzid, Thala, Metlaoui et Tataouine.

S’y ajoute le lancement de l’école de « la deuxième chance » à Kairouan fin septembre, dont la mise en place s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-britannique et en partenariat avec l’UNICEF, ciblant le segment de ceux qui abandonnent l’école dans le but de les réinscrire dans les espaces scolaires ou dans la filière de formation professionnelle.

De nouvelles spécialisations

L’Agence nationale pour la formation professionnelle fournira, dans le cadre de programmes de modernisation et de développement des spécialisations de formation professionnelle, les compétences du certificat de haute qualification technique, programmé dans les applications Web et mobiles, le certificat de haute qualification technique en mécatronique, le service après-vente pour les voitures et la spécialisation de la peinture industrielle.

Une formation sera également lancée dans le cycle de février 2024 dans une spécialisation technique professionnelle en travaux sous-marins de niveau 2 de qualification A au Centre militaire de formation professionnelle en plongée de Zarzis.

Par ailleurs, dans le domaine du développement de la formation spécialisée et de la double certification, les formations se poursuivent dans les domaines du diagnostic et de l’entretien des véhicules, des systèmes de sécurité, de la maintenance et de l’installation des fibres optiques, de l’efficacité énergétique des installations électriques dans l’industrie, de l’agriculture et de l’efficacité énergétique des installations électriques dans le logement et les services.

Le centre de Kébili accuse un retard dans l’équipement des ateliers

Notons que, malgré la finalisation des travaux de réaménagement du centre de formation professionnelle de Kébili, le centre ne pourra pas accueillir les apprenants pour cette rentrée en raison du retard enregistré dans la réception des équipements des ateliers.

Moyennant une enveloppe de plus de 10 millions de dinars, les travaux de réaménagement du centre ont démarré en 2019 pour finir en juillet 2022, a indiqué le chef du projet.

Selon la même source, le centre de formation comporte plusieurs spécialités, à savoir pâtisserie, énergie solaire, l’électricité bâtiment, l’habillement, sidérurgie, installation climatisation et chauffage ainsi que mécanique et électricité des voitures.

En raison du retard enregistré dans les équipements des ateliers et dans le recrutement pour les postes vacants, la rentrée des apprenants ne pourra pas s’effectuer fin septembre 2023, a ajouté le responsable en précisant que les efforts des services centraux sont en cours pour démarrer la session de formation du centre à partir de février 2024 si tous les ateliers recevront leurs équipements moyennant une enveloppe estimée à 4 millions de dinars.