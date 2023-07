Forte présence tunisienne au Festival Cinémas d’Afrique-Lausanne qui réserve une rétrospective et une masterclass avec Dora Bouchoucha

Le cinéma tunisien affiche une forte présence à la 17ème édition du Festival Cinémas d’Afrique-Lausanne (Suisse) qui se tiendra du 17 au 20 août 2023, avec une sélection de sept films entre courts et longs métrages sortis entre 1994 et 2022. Le programme est ponctué également d’une rétrospective et d’une masterclass « exceptionnelle » avec la productrice Dora Bouchoucha, en collaboration avec la Cinémathèque suisse.

Cinq longs métrages de la Tunisie seront projetés : « Hedi, le vent de liberté », une fiction de Mohamed Ben Attia (2016), « C’était mieux demain », un documentaire de Hinde Boujemaâ (2012), « Les Silences du palais », une fiction de Moufida Tlatli (1994), « Satin rouge » une fiction de Raja Amari (2002) ainsi qu’un film tourné en Tunisie « SABRIYA » d’Abderrahmane Sissako (1997).

Par ailleurs deux courts métrages seront projetés: « Kendila », un court-métrage d’animation de Nadia Rais (2022) et « Keratin Day », une fiction de Sami Tlili (2022).

Invitée dans le cadre d’une rétrospective autour de son travail et de la masterclass intitulée « Rencontre Parlons Cinéma! », la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, donnera lors de cette rencontre animée par Alex Moussa Sawadogo, directeur artistique du Festival et Olivier Barlet, journaliste et écrivain, créateur du site Africultures, partagera ses connaissances et son expérience en matière de production cinématographique sur le continent africain. Elle abordera les opportunités et les défis spécifiques auxquels les producteurs indépendants sont confrontés et aussi les perspectives actuelles. Cette masterclass sera une occasion unique d’entendre les perspectives et les idées d’une productrice chevronnée qui a contribué à la croissance et au rayonnement des cinémas africains.

Dora Bouchoucha est une figure importante des cinémas africains et une productrice engagée qui a joué un rôle clé dans la promotion du cinéma indépendant sur le continent. Elle consacre sa carrière à soutenir et à produire des films africains qui abordent des questions sociales, politiques et culturelles cruciales et aussi à former les nouvelles générations de cinéastes.

Depuis 1994, elle a produit de nombreux films acclamés qui ont été sélectionnés et récompensés dans des festivals de renommée internationale.

Reconnue pour son soutien au cinéma d’auteur et pour son rôle dans la promotion du cinéma africain, Dora Bouchoucha a en 2008, 2010 et 2014, dirigé les Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Elle est aussi la fondatrice de Nomadis Images, société de pro – duction qui accompagne les cinéastes émergents d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Elle a produit de nombreux films tunisiens et internationaux dont « Baraket » de Jamila Sahraoui, « Satin rouge », « Secrets enfouis », « Printemps tunisien » et « Corps étranger » de Raja Amari, « Inhebbek Hedi », « Weldi » et « Les Ordinaires » de Mohamed Ben Attia. Tous ses films ont été sélectionnés à Venise, Cannes et Berlin. Membre de l’Académie des Oscars et Vice-présidente de l’Institut du monde Arabe à Paris (IMA), elle a été décorée en Tunisie, en France et dernièrement au Burkina Faso en tant que Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

« Cette année, nous sommes extrêmement heureux et honorés de pouvoir célébrer une femme de culture et de cinéma extraordinaire, dont l’œuvre et les actions ont contribué à la richesse et la diversité du cinéma d’Afrique des dernières décennies. Productrice de longs-métrages, courts et documentaires tunisiens et africains sélectionnés dans les grands festivals du monde, Dora Bouchoucha a aussi créé ou participé à plusieurs projets de formation de producteurs et scénaristes du continent africain. Membre de l’Académie des Oscars et vice-présidente de l’Institut du monde Arabe à Paris, elle a été décorée et primée en Tunisie, Burkina Faso et France. Ces dernières années, de nombreux festivals lui ont rendu hommage pour l’ensemble de sa carrière. A notre tour de l’accueillir à Lausanne et de la remercier pour son travail, sa passion et son soutien aux jeunes artistes. A notre tour de l’accueillir à Lausanne et de la remercier pour son travail, sa passion et son soutien aux jeunes artistes « , a déclaré Chicca Bergonzi, adjointe de direction au festival.

Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne œuvre pour la promotion et la diffusion des cinémas africains, le soutien aux cinéastes, la sensibilisation artistique, tout en conservant sa dimension de divertissement culturel et convivial pour le public. Il a pour ambition de mettre en valeur toute la diversité de la cinématographie africaine et propose chaque anné une sélection d’œuvres de cinéastes originaires de différentes régions, cultures et langues du continent et des diasporas.

