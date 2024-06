Forum d’affaires dédié aux produits du terroir tunisiens, les 10 et 11 juillet à Rome

Un événement professionnel B2B dédié aux produits du terroir tunisiens se tiendront les 10 et 11 juillet 2024 à Rome a l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via son bureau à Milan, en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Rome et le projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT).

Cet événement de deux jours comprendra un forum d’affaires, des rencontres B2B, des séances de dégustation ainsi que des visites sur sites.

Les filières ciblées sont les dérivés de dattes (poudre, sirop, vinaigre, dattes farcies, etc.), les grenades et leurs dérivés (vinaigre de grenade, jus de grenade, poudre d’écorce, etc.), les fruits et tomates séchés, les artichauts frais et semi-transformés et la harissa traditionnelle.

« Ce rendez-vous représente une occasion unique pour les entreprises tunisiennes de faciliter la recherche de partenariats commerciaux et industriels en Italie et de nouer des collaborations stratégiques », selon le CEPEX.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent s’inscrire via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/251 et envoyer le formulaire de participation à l’adresse e-mail suivante : [email protected] au plus tard le jeudi 30 mai 2024.