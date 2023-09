Les fêtes de la mer le 22 septembre au vieux port de Bizerte

En marge de la 6ème édition du Forum Mondial de la Mer qui se tiendra à Bizerte le 22 septembre 2023, sous le thème « L’Océan et la Méditerranée à l’ère de l’ébullition », l’Alliance Française de Bizerte (AFB) organise la 3ème édition des « Fêtes de la Mer ».

Au programme de cette manifestation qui se déroulera au vieux port de Bizerte le 22 septembre à partir de 18h00 une projection de films et de documentaires sur l’environnement en partenariat avec Envirofest.

Des animations « Lumières », des spectacles avec les majorettes de Mateur, le Groupe El Kharja et le groupe Stambali de la médina sont également au programme qui sera clôturé le soir avec un concert du groupe Phoenix.

« Les fêtes de la mer » visent à sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, à la protection et à la valorisation du patrimoine maritime et littoral dans une ambiance festive et conviviale.

Le forum de la mer qui représente la première grande rencontre internationale axée sur les enjeux de l’océan et de la Méditerranée après l’épisode caniculaire dramatique de l’été 2023, se tiendra dans sa sixième édition avec la participation d’une quarantaine d’experts tunisiens et étrangers qui analyseront ce phénomène avant de mettre en lumière des propositions, des initiatives concrètes et des recommandations sur : « L’océan 2050 tel que nous le voulons ».

