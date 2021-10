France : La croissance atteint 3% au 3ème trimestre

La croissance du produit intérieur brut (PIB) français s’est élevée à 3 % au troisième trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent, un niveau très élevé et dépassant les prévisions, qui permet à la richesse nationale de frôler son niveau d’avant la crise (– 0,1 %), a estimé l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), vendredi 29 octobre. « C’est un chiffre qui est au-delà nos espérances », a réagi le ministre de l’économie de la République française, Bruno Le Maire, le qualifiant de « résultat exceptionnel ».

Ce chiffre de 3 % de croissance est supérieur à toutes les estimations faites par les analystes et les institutions, l’Insee ayant lui-même prévu, dans sa projection en septembre, 2,7 % et la Banque de France, 2,3 %. Avec la réouverture des secteurs liés aux loisirs et au tourisme, les dépenses de consommation des ménages ont notamment fortement accéléré, gagnant 5 % en un trimestre, a précisé l’Insee.