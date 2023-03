France : Macron ferme la porte à un remaniement, à un référendum et à une dissolution

Après avoir vu son gouvernement échapper de peu à la censure lundi, à neuf voix près, le président français Emmanuel Macron a assuré qu’il excluait de recourir à chacun des scénarios évoqués pour sortir de la crise: ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Selon un participant à l’une de ces réunions, le chef de l’État a demandé à ses troupes de faire «d’ici deux à trois semaines maximum» des «propositions» en vue d’un «changement de méthode et d’agenda des réformes».

Avec Élisabeth Borne à Matignon donc, qui espère bien y rester malgré les appels à la démission lancés par l’opposition. Malgré les candidatures à demi-mot de certains au sein de la majorité présidentielle aussi. «Je suis déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires à notre pays avec mes ministres et à consacrer toute mon énergie à répondre aux attentes de nos concitoyens», a fait valoir la première ministre lundi soir, après le rejet des motions de censure et juste avant une rencontre avec le chef de l’État. Lequel expliquera ses choix aux Français mercredi à 13 heures lors d’une interview sur TF1 et France 2. Le temps de voir si la contestation de la réforme s’amplifie ou finit par se tasser. Mardi, les mouvements de blocages se sont multipliés, tout comme les rassemblements sporadiques, avec des affrontements contre les forces de l’ordre.