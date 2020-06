France-Municipales : Forte abstention, vague écologique

Environ 40 % de votants contre 62,1 % en 2014, le taux d’abstention est le grand gagnant des élections municipales qui se sont déroulée, dimanche, en France. Malgré les précautions sanitaires exceptionnelles, les Français n’ont pas vraiment répondu présent. Les votants ont tout de même offert une victoire sans précédent aux écologistes : EELV remportent plusieurs grandes villes telles que Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Tours et Poitiers. Une percée historique.

Le Parti socialiste et Les Républicains ont montré, pour leur part, avec ce scrutin qu’ils gardaient un fort ancrage local. Les premiers conservent Paris, où la sortante Anne Hidalgo a été largement élue. Côté Rassemblent National, Louis Aliot à Perpignan redonne au parti de Marine Le Pen le contrôle de sa première ville de plus de 100 000 habitants depuis 1995 et Toulon.

Le parti présidentiel est, quant à lui, le grand perdant de cette élection. LREM enregistre un peu partout des scores décevants. Largement battu à Paris et Lille, inexistant dans certaines grandes villes comme Marseille et Bordeaux, le parti présidentiel a raté son ancrage local. Seule satisfaction : le Premier ministre Edouard Philippe remporte le Havre, même s’il n’est officiellement pas membre de La République en marche. L’incertitude demeure sur son maintien dans le cadre du remaniement que préparerait le président de la République.