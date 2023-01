Franchise: Des chiffres en attendant le reste…

Le secteur de la franchise a connu un développement notable en Tunisie, bien que son institution officielle remonte à environ 12 ans.

Les premières dispositions organisant ce marché sont apparues dans de la loi numéro 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution, avant d’être complétées par des décrets ainsi que des circulaires ministérielles qui lui sont consacrés dont notamment le décret numéro 2010-1501 du 21 juin 2010.

Ces textes fixent la définition de la franchise et les conditions d’attribution des franchises ainsi que les secteurs d’activité ouverts à ce type d’activité commerciale.

De manière générale, les franchises sont des droits d’exploitation et de distribution de produits ou de prestations de services d’une marque ou d’une enseigne commerciales étrangères sur le territoire tunisien. Ces droits sont vendus moyennant une somme d’argent à un exploitant. L’enseigne mère est appelé franchiseur tandis que l’acheteur des droits est appelé franchisé.

Selon un rapport récent sur le secteur tunisien de la franchise début 2022, réalisé par Tunisie Franchise, considérée comme la référence en la matière, la Tunisie comptait, à cette date, plus de 200 enseignes provenant de 19 pays, réparties dans plusieurs secteurs d’activités et exploitant 3800 points de vente.

A titre de comparaison, en début de 2022, la France comptait 1965 réseaux franchiseurs et 80 mille points de vente franchisés.

Le rapport sur la franchise en Tunisie a été établi sur la base d’un annuaire complet sur la franchise dans le pays, commandité par le Programme de développement de droit commercial au ministère du Commerce des Etats Unis et Tunisie Franchise.

En effet, après la Tunisie et la France, les Etats-Unis viennent en 3ème position pour le nombre de franchiseurs (marque et enseigne mère) implantés en Tunisie.

Concentration

Justement, le rapport mentionné indique que 5 pays détiennent plus de 96% des points de vente franchisés en Tunisie, savoir la Tunisie, la France, les Etats Unis, l’Italie et le Qatar.

Ainsi, par exemple, et loin de toute considération publicitaire, les enseignes tunisiennes « El Mazrâa » et « Chahia» spécialisées dans la vente de la viande de volailles possèdent des points de vente exploités en franchise sous leur nom un peu partout en Tunisie.

L’enseigne de l’hyper marché français « Carrefour » possède des points de vente franchisés dans plusieurs quartiers du Grand Tunis (Carrefour market, Carrefour express).

Les enseignes qui opèrent en Tunisie sont donc originaires de 19 pays, mais seulement cinq pays détiennent plus de 96 % des enseignes soit :

• La Tunisie : 60 % des points de vente franchisés et plus de 35 % des enseignes

• La France : 28 % des points de vente franchisés et plus de 26 % des enseignes

• Les États-Unis : Près de 3% des points de vente franchisés et plus de 12 % des enseignes

• L’Italie : 2,5 % des points de vente franchisés et plus de 8 % des enseignes

• Le Qatar : Près de 4 % des points de vente franchisés avec une seule enseigne (Ooredo)

Concernant les secteurs d’activités, la franchise en Tunisie est présente dans 14 grands secteurs d’activités. Le premier secteur étant l’alimentation spécialisée et la restauration qui représente 45 % des secteurs d’activités détenus à plus de 99 % par des enseignes tunisiennes dont El Mazraa (88%) et Chahia.

Le deuxième secteur est celui de la téléphonie et de l’Internet qui représente 18 % des secteurs d’activités détenues par 3 grandes enseignes soit Orange (France) à 60 %, TunisieTélécom (Tunisie) à 20 % et Ooredoo (Qatar) à 20 %.

Les autres secteurs d’activités importants dans le domaine de la franchise en Tunisie sont le secteur automobile (station d’essence, location d’autos…) à 10 %, le secteur d’habillement et du prêt à porter à 7% et le secteur des super et hyper marchés pour 5 %.

Impact économique

S’agissant des pays d’origine des enseignes présentes en franchise en Tunisie, ils sont au nombre de 19, soit par ordre de grandeur en ce qui concerne le nombre des enseignes la France (79 enseignes et 1076 points de vente franchisés), la Tunisie (59 enseignes et 2254 points de vente), les Etats Unis (27 enseignes et 104 points de vente) l’Italie (18 enseignes et 31 points de vente), l’Espagne (14 enseignes et 31 points de vente),la Turquie (4 enseignes et 12 points de vente), la Grande-Bretagne (4 enseignes et 5 points de vente).Viennent ensuite le Canada, Suède, Allemagne, Belgique, Suisse, Qatar, Emirats Arabes Unis, Portugal, Maroc, Brésil, Liban, Australie.

Reste à connaître l’impact économique de ce secteur sur la croissance économique en Tunisie. Aussi, dans cette perspective, Tunisie Franchise a entamé la réalisation d’une autre étude approfondie sur ce sujet dont les conclusions seront de la plus haute importance, car ce premier rapport s’est penché sur l’aspect quantitatif de la franchise en Tunisie.

A cet égard, les études générales sur la franchise vantent ses avantages. Ainsi, le franchisé, adossé à des marques et à des enseignes de gros calibre et très bien positionnés, est confronté à de moins de risque que son homologue libre, notamment durant la période de démarrage de son activité. Mais le franchisé n’a pas de marge de manœuvre et doit suivre rigoureusement les exigences du franchiseur et être en quelque sorte une copie conforme de l’enseigne mère.

Puis, la franchise reste une simple activité commerciale dont le seul mérite pour les pays émergents et en développement comme la Tunisie est la création d’emplois, encore qu’elle puisse présenter pour ces pays un inconvénient majeur , notamment en ce qui concerne les franchises d’enseignes étrangères, en exposant les producteurs et commerçants nationaux à une rude concurrence de la part des grandes firmes multinationales des pays industrialisés pratiquant la franchise.

S.B.H