Plus de 220 individus ont été arrêtés, les 21 et 22 mai courant, dont 94 subsahariens, pour tentative de franchissement illicite de la frontière maritime.

Selon le porte-parole de la garde nationale Houcem Jebabli, 10 opérations de tentatives d’émigration clandestine vers les côtes européennes ont été déjouées.

Des embarcations de fortune ainsi qu’une somme importante d’argent en devises ont été saisies, lit-ont sur la page officielle de Jebabli.

Rappelons qu’un mort, six disparus et treize rescapés étaient victimes d’un naufrage d’un bateau d’émigrés irréguliers (tous tunisiens) . Ce drame est survenu, vendredi 22 mai vers minuit, au large de Thyna, au niveau de la localité de Ras Tabia (gouvernorat de Sfax).

Onze passagers on été secourus par la Garde maritime et la protection civile, alors que le raïs du bateau et son assistant ont pris la fuite.

L’enquête est en cours pour déterminer le nombre exact de passagers, de personnes portées disparues et les circonstances de l’accident.