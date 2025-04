Frappe aérienne israélienne contre l’entrée d’un hôpital à Gaza, blessant 10 médecins et patients

Une frappe aérienne israélienne a touché l’entrée nord d’un hôpital de campagne dans la bande de Gaza mardi, blessant 10 personnes, dont trois médecins et sept patients, a déclaré un porte-parole de l’hôpital.

La frappe a touché l’hôpital de campagne koweïtien dans la zone de Muwasi, où des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans des camps de tentes tentaculaires. Deux des patients ont été grièvement atteints.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

L’armée a frappé des hôpitaux à plusieurs reprises au cours des 18 mois de guerre, accusant à tort combattants de Hamas de s’y cacher ou de les utiliser à des fins militaires. Le personnel hospitalier a démenti ces allégations et accusé Israël de mettre imprudemment en danger les civils et d’anéantir le système de santé du territoire.

Dimanche, Israël a frappé le dernier grand hôpital dispensant des soins intensifs dans le nord de la bande de Gaza après avoir ordonné une évacuation. Un patient est décédé pendant l’évacuation et la frappe a gravement endommagé la salle d’urgence, la pharmacie et les bâtiments environnants, selon l’hôpital Al-Ahli.

Le diocèse épiscopal de Jérusalem, qui gère l’hôpital, a condamné la frappe.

Israël a déclaré avoir visé un centre de commandement et de contrôle du Hamas dans l’enceinte de l’établissement, sans fournir de preuves. Hamas a démenti ces allégations.

- Publicité-