Frein à la recherche scientifique !

Dans des déclarations jeudi 29 décembre à Radio Mosaïque FM, le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’UGTT, Nizar Ben Salah, a dénoncé la réduction, à hauteur de 20%, de la participation de l’Etat à la gestion des établissements de recherche scientifique.

Cette réduction a été annoncée par une correspondance datant du 6 décembre 2022, par le ministre de l’Enseignement supérieur aux présidents et aux directeurs des établissements publics de recherche scientifique…

Ben Salah a qualifié cette mesure inédite d’inquiétante. Cette participation est destinée essentiellement à l’aménagement de l’infrastructure en plus du paiement des factures et à la gestion générale des établissements.

« Une telle décision veut dire une baisse de l’encadrement des recherches et des publications scientifiques. Les conférences et les autres activités seront touchées. Ceci aura un impact négatif sur les universités tunisiennes et sur la formation des étudiants », a-t-il assuré.

