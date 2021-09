Frictions entre pro et anti-état d’exception

Parallèlement au mouvement organisé, samedi à l’avenue Habib Bourguiba de la capitale, en protestation contre les mesures du 25 juillet dans le cadre de l’état d’exception , décidées par le président de la République, Kais Saied, des citoyens se sont rassemblés devant le Théâtre municipal , brandissant des slogans de soutien aux mesures de chef de l’Etat portant suspension du Parlement et limogeage du chef du gouvernement, a constaté Mosaïque fm.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour séparer les uns et les autres engagés dans des frictions, et ce en érigeant des barrières et des chevaux de frise.