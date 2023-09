G20 : Premier face-à-face entre Erdogan et Al-Sissi après une décennie de brouille 

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu dimanche en tête-à-tête avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi en marge du sommet du G20 à New Delhi, scellant la fin d’une décennie de brouille entre les deux pays. Selon des images diffusées en direct par les chaînes de télévision turques, les deux dirigeants se sont entretenus en présence de plusieurs membres de leurs délégations. La Turquie avait annoncé en mars dernier le rétablissement de ses contacts diplomatiques avec Le Caire.

Les relations entre Ankara et Le Caire ont été brutalement rompues en 2013 après l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi. Après que celui-ci a destitué Mohamed Morsi, le premier président démocratiquement élu d’Égypte, qui était issu des Frères musulmans et un grand allié de la Turquie, le président Erdogan a répété qu’il ne parlera « jamais » à « quelqu’un comme » Abdel Fattah al-Sissi.

Cependant, au lendemain du séisme du 6 février 2023 qui a fait plus de 50 000 morts en Turquie, les deux responsables se téléphonent. Quelques mois plus tôt, en novembre 2022, ils ont même échangé une poignée de main dans les tribunes de la Coupe du monde de football au Qatar, autre pays avec lequel l’Égypte a récemment renoué après l’avoir accusé de proximité avec les Frères musulmans.

