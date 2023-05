Gabès : Caravane médicale à l’hôpital local d’El Hamma

Une caravane médicale a été organisée, samedi, à l’hôpital local d’El Hamma à Gabès, et ce dans le but de rapprocher les services médicaux aux habitants de la région.

Des consultations médicales gratuites ont été assurées, dans le cadre de cette caravane tenue à l’initiative de l’association » un Jour, un Rêve « , au profit d’une centaine d’habitants en particulier dans les spécialités médicales dont la région connait un manque de cadres médicaux et paramédicaux.

Ces consultations ont été effectuées par 25 médecins issus de diverses spécialités dont la cardiologie, la gynécologie, la pédiatrie, l’endocrinologie, la gastro-entérologie et la dermatologie.

