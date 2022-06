Gabes: Clôture du projet de couverture des zones blanches

Le projet de couverture des zones blanches, réalisé par le ministère des technologies de communication et visant à renforcer l’inclusion numérique et sociale, la réduction du gap numérique entre les régions et la garantie de l’accès équitable aux réseaux de télécommunications, vient d’être achevé à Gabes.

Visitant la zone blanche de Zmarten dans la délégation Dkhilat Toujan, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a pris connaissance du niveau de couverture des services de téléphonie mobile dans cette région et du débit du service Internet.

Des tests mesurant la vitesse du flux Internet ont été menés à l’école primaire et au Centre de santé de base de Zmarten, ainsi qu’au lycée secondaire de la nouvelle Matmata où un matériel informatique a été distribué pour favoriser l’inclusion numérique. Ben Neji a souligné que la couverture internet est devenue l’un des services de base et devrait couvrir toutes les régions.

Il a mis l’accent sur l’importance du projet de couverture des zones blanches dans le développement des régions bénéficiaires en termes de création d’une dynamique économique, de digitalisation des services administratifs, de développement de l’enseignement et de l’instauration de l’école numérique.

Le projet de couverture des zones blanches, mené par Tunisie Télécom, et dont le coût s’élève à environ 52 millions de dinars, comprend 94 imadas dans 47 délégations réparties dans 15 gouvernorats et touchant 164 établissements d’enseignement et 59 centres de santé de base et un total de 180 mille habitants.

13 établissements d’enseignement et 7 centres de santé de base bénéficient de ce projet mis en place dans 7 imadas à Gabes.