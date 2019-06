Gabès : ICF équipe le centre de santé de Teboulbou

La société des Industries Chimiques du Fluor (ICF) de Gabès a offert au centre de santé de base de Teboulbou (délégation de Gabès-Sud) des équipements médicaux en vue d’améliorer les services de santé fournis aux citoyens dans cette région.

Parmi ce matériel, deux électrocardiogrammes (ECG), deux tensiomètres, des équipements pour ORL et d’autres instruments médicaux.

De leur côté, des habitants de Teboulbou ont procédé à l’installation de climatiseurs et réfrigérateurs pour la conservation des médicaments et des vaccins au sein du centre.

Pour rappel, la société Industries Chimiques du Fluor avait fourni, durant les mois précédents, des équipements médicaux au profit de l’hôpital régional de Gabès, destinés notamment au service de cardiologie à l’hôpital.