Gabes : Un algérien et un Jordanien contaminés par le covid-19

Le gouvernorat de Gabes a connu jusqu’au 12 avril 2020, quinze contaminations par le Coronavirus dont trois sont guéries, rapporte Mosaique fm.

Parmi les contaminés deux étrangers venus deux pays arabes, le premier est un algérien qui a terminé la période de traitement et est rentré sain et sauf chez lui et le deuxième un commerçant jordanien dont les tests ont prouvé qu’il était contaminé.