Gabon: 846 000 électeurs appelés aux urnes pour les élections générales du 26 août

Ce chiffre a été révélé dimanche par le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha lors de la cérémonie de remise des listes électorales au président du Centre gabonais des élections (CGE), Michel Stéphane Bonda.

« Le collège électoral s’élève à 846 822 électeurs, une augmentation de 158 120 nouveaux électeurs », a indiqué Lambert Noël Matha, ministre de l’Intérieur.

Selon la loi, le ministre de l’Intérieur aurait dû remettre ce matériel le 26 juillet dernier. Quatre jours de retard, ce n’est pas trop grave, a estimé Michel Stéphane Bonda, président du CGE.

« Les travaux effectués par le ministère de l’Intérieur l’ont été dans les délais. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous en féliciter. »

Le Gabon n’a plus que 26 jours pour tenir dans les délais constitutionnels les scrutins du 26 août à savoir : élection présidentielle, législatives et locales. Ce week-end, société civile et opposition ont appelé à l’arrêt du processus électoral, qu’elles jugent mal préparé.