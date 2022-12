Gabon: Ali Bongo fait un pas de plus vers les élections de l’an prochain

Le chef de l’État Ali Bongo a ouvert ce vendredi 23 décembre le 12e congrès du Parti démocratique gabonais (PDG). Le parti présidentiel est réuni devant plusieurs milliers de responsables et partisans au Stade de l’Amitié de Libreville, jusqu’à demain. Il s’agit du premier congrès du PDG depuis 5 ans, alors que dans quelques mois se dérouleront des élections générales très attendues dans le pays.

Alors que beaucoup l’encouragent à se présenter au prochain scrutin, Ali Bongo ne s’est pas encore officiellement déclaré, même si dans son discours, les réalisations qu’il a énumérées laissent deviner son envie de se lancer dans la course. « En moins d’une quinzaine d’années, le Gabon s’est plus que transformé. Nous sommes passés du tout pétrole à une économie plus diversifiée », a-t-il estimé.

«Pour le Gabon, j’ai des ambitions encore plus grandes, de très hautes ambitions, les plus hautes ambitions. C’est pourquoi je compte sur vous, sur votre travail pour m’aider. Aider le Gabon à aller encore plus haut et encore plus loin », a aussi déclaré le chef de l’État gabonais.

Selon les textes du PDG, Ali Bongo est le candidat naturel du parti à l’élection présidentielle. La constitution révisée en 2017 a mis fin à la limitation des mandats présidentiels. Son parti pourrait donc appeler à sa candidature ce samedi à la clôture du congrès.