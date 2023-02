Gabon : Des pourparlers nationaux sans la société civile ni le Clergé

Alors que des élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en août, des pourparlers politiques en lien avec l’organisation de ce triple scrutin s’ouvrent ce lundi à Libreville.

C’est principalement dans le but d’éviter la crise diplomatique ainsi que le bilan mortel des élections de 2016 qu’ont lieu ces concertations, qui aborderont des aspects fondamentaux tels que la loi électorale, le plafonnement des fonds de campagne ou encore les procès-verbaux vidéos.

Toutefois l’espoir d’un dialogue apaisé semble déjà compromis par l’absence remarquée de représentants de la société civile ainsi que de membres des confessions religieuses.

« Le pouvoir n’a pas apprécié le ton des évêques. Ils se sont prononcés en présence du représentant du Vatican Et la société té civile qui a toujours été critique sur la gestion de la chose publique et l’organisation. Ces deux composantes gênent dans les débats qui vont souffrir. Des élections dans le débat qui va s’ouvrir entre les deux parties. Quand vous regardez la composition du pouvoir et de l’opposition se sont les gens qui se connaissent. Peut-être qu’ils ne veulent pas que la société et le Clergé puissent intervenir pour les empêcher de faire leur cuisine. » a déclaré Marc Ona, leader de « Tournons la Page International ».

Si ces pourparlers n’ont qu’une valeur consultative pour le moment, la décision de l’Union européenne de ne pas déployer d’équipes pour surveiller le processus du vote au Gabon a bien été annoncée par des représentants de l’UE.