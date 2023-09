Gabon: Le président de la transition a rencontré le leader de l’opposition

Alors que la transition a officiellement débuté par la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, et que la formation d’un nouveau gouvernement est attendue, le chef de la transition poursuit ses consultations. Il a ainsi rencontré l’opposant Albert Ondo Ossa, qui jusque-là demande le respect du verdict de la présidentielle du 30 août. « La présidentielle est annulée pour tout le monde », rappelle le conseiller spécial du président de transition, dans un entretien à RFI.

« Aujourd’hui, je me suis rendu au domicile du professeur Albert Ondo Ossa, avec lequel j’ai pu échanger en toute convivialité et dans un esprit de franchise et de constructivité », est-il écrit sur le compte X (ex-Twitter) de Brice Oligui Nguema. Post accompagné d’une photo des deux hommes sur un canapé, le chef de la transition est habillé en civil.

Sur les comptes officiels d’Alternance 2023 et d’Albert Ondo Ossa, autre cliché : les deux hommes se donnent la main dans ce qui semble une démonstration d’unité. « Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays, le Gabon », écrit le candidat à la dernière présidentielle.

