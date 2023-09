Gabon: Le président de transition reconduit des anciens cadres du régime Bongo pour former son équipe

Alors que le gouvernement gabonais est toujours en cours de formation autour du nouveau Premier ministre Raymond Ndong Sima, le président de transition, le général Oligui Nguema, met aussi sur pied son équipe. Des nominations ont été annoncées jeudi soir. Il a choisi beaucoup d’anciens cadres ayant servi Omar ou Ali Bongo pour l’accompagner, mais pas seulement.

Le retour le plus marquant au palais du bord de mer est celui de Guy Rossatanga-Rignault. Ce juriste et politiste a servi les Bongo père et fils, et retrouve le poste de secrétaire général de la présidence qu’il avait occupée de 2016 à 2018. « C’est lui qui sera le vrai mécanicien de la transition, l’interlocuteur prioritaire lors des tractations », estime un opposant. À ses côtés, Arthur Lemamy sera directeur de cabinet, poste qu’il occupait auparavant auprès de la présidente de la Cour constitutionnelle.

Plusieurs technocrates et même d’anciens ministres sont aussi nommés à la tête des différents départements. « Le président semble réutiliser des professionnels compétents », salue un cadre de l’ancienne majorité, soulagé de voir partir la « jeune garde », accusée par beaucoup d’avoir fait main basse sur le palais depuis l’AVC d’Ali Bongo en 2018. Parmi les personnes en place au plus haut niveau, le directeur du protocole François Epouta conserve son poste.

