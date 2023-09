Gabon: Les anciens ministres du Pétrole et des Travaux publics arrêtés

Ls poursuites contre les anciens dirigeants du régime babonais déchu continuent. Après l’incarcération il y a une semaine de Noureddin Bongo, fils d’Ali Bongo, trois autres personnalités ont été placées sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Il s’agit de l’ancien ministre du Pétrole, d’un ancien ministre des Travaux publics et d’un opérateur économique.

L’ex-ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa était dans le collimateur dès les premières du coup d’État du 30 août 2023. En poste depuis quatre ans, il a été inculpé pour détournement de fonds publics, concussion et blanchiment de capitaux.

Pour sa part, Léon Armel Bounda Balondzi avait quitté ses fonctions de ministre des Travaux publics près d’un an avant le putsch du 30 août. Au moment de son arrestation, il était président du Conseil d’administration du fonds autonome national d’entretien routier. Il a été incarcéré pour corruption et association de malfaiteurs. Il aurait reçu des voitures cadeaux, selon une source proche du dossier.

La dernière personne incarcérée est Abdoul Houssein Moussavou. Il s’agit d’un opérateur économique poursuivi pour association de malfaiteurs, inexécution de marché public et blanchiment de capitaux. Sans expérience, il a obtenu un chantier de construction du marché de Franceville pour un coût allant jusqu’à 4 milliards de francs CFA (environ 6 millions d’euros) alors que ses concurrents demandaient 900 millions de francs CFA (approximativement 1,3 million d’euros).