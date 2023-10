Gabon: Oligui Nguema en visite au Congo pour relancer les relations avec Brazzaville 

Le président de la transition gabonaise est attendu ce dimanche au Congo-Brazzaville. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema doit être reçu par le président Denis Sassou-Nguesso dans son fief à Oyo. Ce sera le second voyage à l’étranger de l’officier après la Guinée Équatoriale voisine. L’occasion pour lui de relancer des relations en dents de scie depuis plus de 10 ans avec le Congo, alors que Libreville a été sanctionné par les États d’Afrique centrale depuis le coup d’État.

La rencontre pourrait être le prélude d’un réchauffement entre Libreville et Brazzaville, estime RFI. Les tensions bilatérales ont d’abord des racines familiales suite au décès en 2009 d’Edith-Lucie Bongo Ondimba, à la fois épouse d’Omar Bongo et fille de Denis Sassou-Nguesso. Les deux pays se disputant sa mémoire. Les relations ont continué à se dégrader la même année à la mort du patriarche gabonais, avec un bras de fer autour de son héritage.

