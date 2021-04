Gabon : Programme de forage à grand eéchelle à Kroussou !

Le Gabon met en œuvre de grands efforts pour diversifier son économie encore dépendante du pétrole. Le pays espère profiter pour cela des richesses de son sous-sol et son rêve pourrait bien se réaliser si, au-delà du manganèse, le potentiel du projet de zinc-plomb Kroussou se concrétise, rapporte l’agence Ecofin.

Au Gabon, la junior australienne Apollo Minerals veut accélérer ses activités de forage et d’exploration au projet Kroussou, afin de tester les nombreuses cibles identifiées sur l’actif. Pour soutenir ses plans, elle a annoncé en fin de semaine dernière une levée de fonds de 3,25 millions de dollars australiens par le biais d’un placement d’actions.

« L’important soutien reçu de la part des investisseurs […] montre qu’il existe une opportunité de création de valeur alors que nous explorons systématiquement un projet de zinc/plomb à grande échelle et proche de la surface », a commenté le directeur exécutif Neil Inwood.

La première phase du programme à grande échelle d’Apollo comprend 1 000 m de forage au diamant qui ciblera des minéralisations à haute teneur de zinc et de plomb sur les prospects Dikaki et Bouambo Est. Les chances de succès de cette campagne sont grandes, car le projet Kroussou est présenté comme un projet assez prometteur possédant plus de 80 km d’extension potentielle et de multiples opportunités de découvertes importantes.