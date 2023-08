Gabon : Une large partie de la population soutient l’armée

Commerces fermés, circulation quasi inexistante. Libreville la capitale gabonaise avait encore des airs de ville déserte en cette mi-journée de mercredi après l’annonce par un groupe de militaires de la destitution d’Ali Bongo Ondimba.

Dans la foulée, plusieurs gabonais se sont rués dans la rue pour soutenir le groupe d’officiers rassemblés autour du Comité de transition et de restauration des institutions.

« Lorsqu’il y a instabilité dans une nation, l’armée se range du côté du plus grand nombre. Aujourd’hui notre armée s’est rangée de notre côté. Nous nous sommes levés comme un homme pour dire que nous soutenons l’armée gabonaise, » défendent des manifestants.

« Et nous avertissons les pays comploteurs du mensonge et de la tromperie qui vont vouloir attaquer nos militaires, nous allons nous constituer en soldats car en temps de guerre on a besoin des hommes vaillants et nous sommes des vaillants, » ont-ils ajouté.