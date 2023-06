Gafsa-Bac 2023 : Découverte d’un réseau de fraude, 7 personnes arrêtées

La brigade de police judiciaire relevant de la garde nationale de Gafsa a démantelé un réseau spécialisé dans la fraude durant les épreuves du baccalauréat composé de 8 personnes, selon des déclarations d’une source sécuritaire à la TAP.

Sept personnes ont été arrêtées tandis que le huitième individu est toujours recherché a ajouté la même source en expliquant que l’arrestation fait suite à des informations reçues autour d’une personne, privée depuis 2019 pour tricherie de passer le bac durant cinq , qui se préparait à permettre aux élèves de tricher durant les épreuves du baccalauréat moyennant de l’argent et ceci avec l’aide de diplômés chômeurs et deux propriétaires de locaux de réparation d’appareils électroniques et de téléphones.

Lors de l’opération d’arrestation, deux magasins ont été perquisitionnés et des équipements de pointe destinés à la tricherie ont été saisis, a -t-il encore mentionné.