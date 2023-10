Gafsa  tentée par la reconversion : troquer le phosphate contre l’huile d’olive !

Serait-ce l’heure de la reconversion à Gafsa ? Le phosphate n’étant plus la ressource dont on espérait tant, on semble envisager sérieusement passer à autre chose, et l’huile d’olive s’annonce moins comme un ersatz qu’une voie pour la revitalisation du Sud-ouest tunisien.

C’est que certes la production de ce minerai domine l’économie locale, mais la population n’en a pas vu les dividendes Le développement de l’oléiculture et de la production d’huile pourrait apporter une solution, estime Olive Oil Times, assurant que l’augmentation de la production d’olives dans la région de Gafsa est l’une des stratégies visant à diversifier l’économie de la région, fortement dépendante de l’exploitation minière, à revitaliser les paysages et à promouvoir le développement.

Oasis historique ayant subi l’influence des Romains, Gafsa est l’un des principaux producteurs tunisiens de phosphate, un ingrédient essentiel des engrais, avec plus de 800 millions de tonnes de réserves. Le secteur contribue à hauteur de 4 % au PIB national et de 15 % à ses exportations annuelles.

Malgré la richesse en phosphate de Gafsa, sa population n’a pas bénéficié de ce secteur, selon la Banque mondiale, et affiche l’un des taux de pauvreté et de chômage les plus élevés du pays.

Une nouvelle génération de jeunes de la région travaille avec les autorités locales pour mettre en œuvre la Vision 2050 de Gafsa, qui vise à diversifier l’économie tout en restaurant l’environnement dévasté par l’exploitation minière.

Un rapport de 2012 de la Banque africaine de développement a mis en évidence le potentiel de l’oléiculture dans la région, qui compte 700 hectares d’oasis classées comme systèmes agricoles d’importance mondiale par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Outre la culture des amandes et d’autres légumes, la banque a estimé que la relance de l’oléiculture pourrait créer 3 400 emplois agricoles, apportant des bénéfices directs à 10 000 personnes et des bénéfices indirects à 60 000 autres. Environ 300 000 personnes vivent dans la région.

Les agriculteurs s’attendent à récolter 88 000 tonnes d’olives au cours de la campagne 2023/24, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 50 000 tonnes récoltées l’année dernière, qui ont donné 12 000 tonnes d’huile d’olive. Cette récolte rapporte à la région environ 3 milliards de dinars (900 millions d’euros).

Contrairement à l’année dernière, où la production d’olives avait diminué en raison de la sécheresse et des températures élevées, les conditions météorologiques ont été plus favorables jusqu’à la récolte actuelle.

Plus du tiers de la production nationale

Dans l’ensemble, on s’attend sans contredit à ce que la production d’huile d’olive augmente par rapport au rendement décevant de 180 000 tonnes de l’année dernière. En général, le Centre-ouest de la Tunisie représente environ 35 % de la production annuelle d’huile d’olive.

Le gouvernement a annoncé des plans visant à stimuler l’industrie de l’huile d’olive du pays au début de cette année. L’objectif est que la Tunisie produise 250 000 tonnes d’huile d’olive extra vierge par an, exporte 200 000 tonnes d’huile d’olive par an et augmente la consommation intérieure à 50 000 tonnes par an d’ici 2035.

Jusqu’à présent, la Tunisie a produit en moyenne 228 000 tonnes d’huile d’olive par an au cours de la dernière demi-décennie, y compris un record de 440 000 tonnes pour la campagne 2019/20, selon les données du Conseil oléicole international.

Cependant, les chercheurs ont exprimé des inquiétudes quant aux impacts du changement climatique sur le secteur de l’huile d’olive en Tunisie. Dans un rapport datant de 2022, l’Observatoire national de l’agriculture a estimé que la production d’huile d’olive pourrait chuter de 70 % si rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Un rapport distinct du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a révélé que le changement climatique menaçait également les oasis de Gafsa, la sécheresse étant citée comme la principale préoccupation liée à l’absence de précipitations.

Grâce au financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 55 % de la récolte d’olives de Gafsa provient d’oliveraies irriguées.

Les autorités estiment que les oliveraies irriguées contribueront à 53 % de la récolte de cette année en Tunisie, soit environ 106 000 tonnes d’huile d’olive.

Le président de la République tunisienne a demandé aux responsables publics de « mettre fin le plus rapidement possible aux coupures régulières d’eau et d’électricité dans plusieurs régions du pays », y compris à Gafsa, ajoutant que « les coupures ne peuvent être justifiées par des opérations de maintenance de routine, qui auraient dû être effectuées avant la saison estivale ».

La Vision 2050 de Gafsa

La Vision 2050 de Gafsa est l’une des mesures prises par le gouvernement tunisien pour combler le fossé entre les manifestants et le secteur minier en créant de nouvelles opportunités, notamment en développant le secteur agricole.

Malgré les difficultés, les responsables restent optimistes. Dorsaf Ben Ahmed, représentante de la production agricole au ministère de l’agriculture du pays, s’attend à ce que l’industrie oléicole tunisienne soit florissante.

Citée par Olive Oil Times, elle a évoqué l’amélioration de l’état général des oliviers dans la plupart des régions de production à la suite des fortes précipitations enregistrées en mai et juin, ainsi que les efforts fructueux déployés pour lutter contre les infestations de parasites.