Garde nationale:Saisie de marchandises de contrebandes d’une valeur de 178 mille dinars

Les unités de la garde nationale à Gabès, Tataouine, Médenine et Zaghouan ont réussi à saisir, à la fin de la semaine, trois voitures chargées de marchandises de contrebande et ont opéré une décente dans un entrepôt ou ils ont saisi des marchandises d’une valeur de 178 mille dinars, selon un communiqué publié, dimanche par le ministère de l’Intérieur.

Les marchandises saisies se composent de métaux argentés, de faux bijoux, de paquets de cigarettes de fabrication étrangères, de paquets de tabac à narguilé (Maassel), des jouets en papier, des lampes, des denrées alimentaires, des climatiseurs, des parfums et des produits cosmétiques.

- Publicité-