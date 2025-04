Gaza : Macron appelle Netanyahou à un cessez-le-feu et à l’ouverture de l’aide humanitaire

Mettre fin au calvaire des civils de Gaza. C’est en substance ce qu’a demandé Emmanuel Macron, mardi 15 avril 2025, lors d’un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants ont échangé en vue d’aboutir à la libération des otages du Hamas, qui reste « une priorité absolue », comme l’a martelé Emmanuel Macron sur X.

Le président français a également fermement appelé à un cessez-le-feu et à l’ouverture de tous les points de passage pour l’aide humanitaire. Lors de sa visite à El-Arish, en Égypte, il avait constaté que l’aide humanitaire restait bloquée de l’autre côté de la frontière. « Elle doit parvenir aux civils le plus vite possible », a-t-il insisté. De son côté, Benjamin Netanyahu a affirmé au président de la République que l’établissement d’un État palestinien constituerait « une énorme récompense pour le terrorisme », selon les déclarations de ses services.

Ces derniers jours, Emmanuel Macron avait évoqué à plusieurs reprises une possible reconnaissance d’un État palestinien par la France, dès le mois de juin. Mais le chef de l’État français a aussi précisé vouloir provoquer « une série d’autres reconnaissances », notamment « celle d’Israël par des États qui aujourd’hui ne le font pas. La France ambitionne d’obtenir ces gestes symboliques dans le cadre d’une conférence des Nations unies pour relancer la solution à deux États, qu’elle coprésidera en juin à New York avec l’Arabie saoudite.

