Généralisation du système du code barre en Algérie

En Algérie, sur décision du gouvernement, toutes les entreprises devront se doter de la technologie du code-barres, pour commercialiser les produits à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le média « We are Tec.Africa », a indiqué, mardi 6 décembre , se référant à des déclarations du ministre algérien du commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rézig, que le secteur du commerce en Algérie connaîtra d’importantes réformes dans les prochains mois, à travers l’apposition obligatoire du code-barres sur tous les produits fabriqués localement, importés ou destinés à l’exportation.

En août 2020, le ministre algérien avait annoncé l’élaboration d’un texte réglementaire relatif au « code-barres emballeur », disant que durant les 5 prochaines années, « tous les produits algériens fabriqués localement, emballés et destinés à la consommation humaine seront codifiés obligatoirement ».

Selon le média « We are tech. Africa », à ce jour, 11410 entreprises opérant sur le marché national ont obtenu le code-barres, à leur demande, tandis que le code barre est apposé sur plus de 500 mille produits destinés à la consommation humaine.

Les autres entreprises sont appelées à se mettre à jour car « une fois le délai dépassé, les produits ne possédant pas de code-barres, seront considérés comme illégaux et interdits à la commercialisation », a déclaré le ministre.