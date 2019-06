Gernot Rohr dévoile la liste des 23

Le sélectionneur du Nigeria, l’Allemand Gernot Rohr, a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football en Egypte (21 juin – 19 juillet), où figurent 15 des 23 mondialistes de l’été dernier. Si Gernot Rohr a décidé de se priver de Kelechi Iheanacho (1 but en 30 matches de Premier League avec Leicester cette saison), le sélectionneur du Nigeria a fait appel à d’autres visages connus pour mener les Super Eagles à la CAN : Iwobi (Arsenal), Obi Mikel (Middlesbrough), Ahmed Musa (Al Nasr) ou Henry Onyekuru (Galatasaray).

Le gardien Ikechukwu Ezenwa (Katsina United) est le seul à évoluer dans le championnat nigérian.

Versé dans le groupe B, le Nigeria affrontera la Guinée, Madagascar et le Burundi à partir du 22 juin à Alexandrie.

Les 23 Nigérians pour la CAN :

Gardiens : Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/Afrique du Sud), Ikechukwu Ezenwa

(Katsina United), Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta/Chypre).

Défenseurs : Olaoluwa Aina (Torino/Italie), Chidozie Awaziem

(Rizespor/Turquie), Leon Balogun (Brighton and Hove Albion/Angleterre),

Jamilu Collins (Paderborn/Allemagne), William Troost Ekong

(Udinese/Italie), Kenneth Omeruo (Leganes/Espagne), Abdullahi Shehu

(Bursaspor/Turquie).

Milieux : Oghenekaro Etebo (Stoke City/Angleterre), John Obi Mikel

(Middlesbrough/ Angleterre), Ahmed Musa (Al Nasr/Emirats arabes unis),

Wilfred Ndidi (Leicester City/Angleterre), John Ogu (Beer Sbaâ).

Attaquants : Samuel Chukwueze (Villarreal/Espagne), Odion Ighalo (Shanghai

Shenhua/Chine), Alex Iwobi (Arsenal/Angleterre), Samuel Kalu

(Bordeaux/France), Paul Onuachu (Midtjylland/Danemark), Henry Onyekuru

(Galatasaray/Turquie), Victor Osimhen (Charleroi/Belgique), Moses Simon

(Levante/Espagne).