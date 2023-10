GFF : 3 projets de films tunisiens au programme CineGouna Springboard

Trois projets de films tunisiens ont été sélectionnés au programme CineGouna Springboard de la plateforme CineGouna dédiée au cinéma arabe, du Festival du Film d’El Gouna (GFF) prévue dans 6ème édition du 13 au 20 octobre 2023, en Egypte.

» Girl of Wind » de Moufida Fedhila, production tunisienne, et « Yammi » de Hinde Boujemaa, coproduction entre la Tunisie, la Belgique et la France, sont parmi 13 projets en phase de développement sélectionnés dans CineGouna Springboard.

» Soudan, Quand les poèmes s’effondrent « , coproduction tuniso-française réalisée par Hind Meddeb et » Tunis-Djerba « , coproduction entre la Tunisie, la France, le Qatar, réalisée par Amel Guellaty figurent parmi 7 projets de films en post-production.

Hind Meddeb a été primé à la 11e édition de l’atelier ‘Final Cut in’ organisé pendant la Mostra de Venise dont la 80e édition a eu lieu du 30 août au 9 septembre 2023. Son projet de film a reçu plusieurs offres de financement et des invitations à prendre part à des festivals dont le Festival du film d’El Gouna qui lui a offert 5 000 Dollars.

Le Festival du Film d’El Gouna a dévoilé la liste des membres du jury de CineGouna Springboard composé de Habib Attia (producteur tunisien), Hala Khalil (réalisatrice égyptienne) et Guillaume de Seille (producteur français).

Le Festival du Film d’El Gouna est de retour après une absence de deux ans. Sa 5è édition avait eu lieu du 14 au 23 octobre 2021. Le programme CineGouna Springboard de la plateforme CineGouna dédiée au cinéma arabe a retenu 20 projets de films dont 7 en post-production.

